Coronavirus, la curva torna sopra i 100 casi in un giorno in provincia. La mappa dei contagi

Dopo quattro giorni torna sopra la soglia dei 100 il numero di contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina, ma si mantiene comunque stabile il rapporto tra positivi e tamponi e buone notizie arrivano anche dagli ospedali. Questo il quadro che emerge dall’ultimo bollettino che la Asl ha diffuso oggi, martedì 24 gennaio, in cui sono riportati 110 nuovi casi. I test effettuati in tutto il territorio provinciale sono stati 800, tra antigienici e molecolari, e il rapporto di positività è del 13,75%, stabile rispetto alla giornata di ieri. Sono arrivati così a 3.470 i contagi nel mese di gennaio, con una media di 144 ogni giorno, che resta comunque circa la metà di dicembre.

La mappa dei contagi

I nuovi casi di oggi sono stati accertati in 19 diversi comuni della provincia, ma 38 sono solo a Latina città. Altri 12 ne sono stati rilevati ad Aprilia e Cisterna; 6 a Terracina; 5 a Cori e Monte San Biagio, 4 a Minturno e Sermoneta; 3 rispettivamente a Gaeta, Pontinia, Sabaudia, Sezze e Spigno Saturnia; 2 a Fondi, Lenola e Roccagorga e uno infine nei comuni di Formia, Itri e Ponza.

Buone notizie dagli ospedali

Come detto, buone notizie arrivano dagli ospedali: nelle ultime 24 ore, infatti non ci sono stati nuovi ricoveri e nel bollettino non è riportato nessun decesso (che nel mese di gennaio restano 12). Per quanto riguarda le guarigioni ne sono state notificate 74, mentre di vaccinazioni ieri ne sono state effettuate solo 25.