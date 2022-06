Coronavirus Latina, in provincia sfiorati i 600 casi giornalieri. Un tampone su tre è positivo

Resta stabile negli ultimi tre giorni la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sfiorano quota 600 (sono 597) i nuovi casi riportati nel bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, venerdì 24 giugno (ieri erano 568 e due giorni fa 575). Sono stati accertati sulla base di quasi 2mila test totali tra antigienici e molecolari con un rapporto tra positivi e tamponi del 30%, questo significa che quasi un test su tre che viene effettuato restituisce un esito positivo. In totale dall’inizio del mese di giugno sono stati registrati 7.242 contagi, con una media di 301 ogni giorno.

La mappa dei contagi

I nuovi casi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 29 dei 33 comuni della provincia con la sola eccezione di Campodimele e Norma e le due isole di Ponza e Ventotene,. Sono 173 quelli rilevati tra i residenti della città di Latina, 87 tra quelli di Aprilia; un solo positivo poi è a Bassiano, 8 a Castelforte, 29 a Cisterna, 23 a Cori, 21 a Fondi e Gaeta, 33 a Formia e 18 ad Itri; un solo caso è poi a Lenola, 6 a Maenza, 16 a Minturno, 10 a Monte San Biagio, 15 sia a Pontinia che a Priverno, 2 a Prossedi, 7 a Roccagorga, 4 a Rocca Massima e uno a Roccasecca dei Volsci; 16 contagi sono stati riscontrati poi a Sabaudia, 4 a San Felice Circeo, 7 a Santi Cosma e Damiano, 9 a Sermoneta e Sonnino; altri sono 24 a Sezze, uno a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia e 33 a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Anche nel bollettino di oggi non sono riportati decessi (che restano tre dall’inizio del mese), mentre sono state notificate nelle ultime 24 ore 54 guarigioni; tre sono invece i positivi pontini che hanno necessitato di un ricovero ospedaliero. Sale rispetto al dato fatto registrare negli ultimi giorni quello delle vaccinazioni effettuate ieri: in totale sono state 154; le quarte dosi somministrate sono stat 97, mentre una sola persona è stata vaccinata per la prima volta.