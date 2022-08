Coronavirus Latina, meno di 200 contagi giornalieri tra i residenti pontini. Nessun decesso

Scende sotto la soglia dei 200 casi di coronavirus giornalieri la curva nella provincia di Latina. Nel bollettino che la Asl ha diffuso nella mattinata di oggi, sabato 27 agosto, sono riportati infatti 189 contagi, mantenendo comunque l’andamento fatto registrare negli ultimi giorni (ieri i positivi erano 203 e due giorni fa 191). Dall’inizio di agosto sono stati accertati in tutto il territorio pontino 8.060 casi (con una media di 298 ogni giorno) confermando la fase di calo che ha caratterizzato il mese in corso se si pensa che a luglio erano stati più di 30mila.

La mappa giornaliera dei contagi

Le nuove positività nelle ultime 24 ore sono state rilevate in 25 dei 33 comuni della provincia e 58 sono solo a Latina città, in leggero aumento rispetto alle 43 di ieri. Altri 27 casi sono a Terracina, 14 a Sezze, 13 a Sermoneta, 12 ad Aprilia e 11 a Minturno; altri 8 sono a Sabaudia, 7 a Formia, 6 a Cori, 4 nei comuni di Bassiano e Cisterna, 3 in quelli di Gaeta, Rocca Massima e San Felice Circeo, 2 rispettivamente a Itri, Lenola, Maenza, Pontinia e Roccasecca dei Volsci e uno infine a Fondi, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi e Roccagorga.

Nessun decesso

Secondo quanto riferito dalla Asl con il bollettino, nelle scorse 24 ore due pazienti positivi hanno necessitato di ricovero ospedaliero, mentre a 30 persone è stata notificata la guarigione. Nel report giornaliero non è riportato nessun nuovo decesso (che restano 12 dall’inizio del mese in provincia) e nella giornata di ieri sono state effettuate 62 vaccinazioni con 44 quarte dosi somministrate ad over 60 e pazienti fragili.