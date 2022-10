Coronavirus Latina, si rialza la curva: 450 casi in un giorno in provincia Nessun decesso

Sfonda il muro dei 400 il numero dei casi giornalieri da coronavirus nella provincia pontina, un dato che non si registrava dalla metà di agosto. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino che la Asl di Latina ha diffuso nella giornata di oggi, martedì 4 ottobre. Come ogni martedì la curva si alza leggermente rispetto ai giorni precedente, in conseguenza del più alto numero di tamponi che vengono effettuati, ma come detto un numero così alto non c'era da quasi due mesi.

I contagi nella provincia sono stati 450 (a cui si aggiungono i 26 casi che riguardano cittadini non residenti nel territorio pontino), mentre i test nelle scorse 24 ore sono stati 2.166 (anche questi in aumento rispetto alle scorse settimane) con un rapporto tra positivi e tamponi che sfiora il 21%.

La mappa dei contagi

Analizzando il report di oggi sono 27 i comuni della provincia in cui sono stati accertati nuovi casi, concentrati per lo più in cinque città: sale sopra i 100 il numero a Latina (sono 112), mentre altri 58 sono ad Aprilia, 41 a Formia, 38 a Terracina e 35 a Cisterna. Altri 19 contagi sono poi stati rilevati a Sezze, 16 a Fondi, uno in meno a Sabaudia, 14 a Gaeta, 13 a Minturno, 10 a Priverno, 9 a San Felice Circeo e Sermoneta, 8 a Monte San Biagio e Pontinia, 7 nei centri di Itri e Sonnino, 6 a Santi Cosma e Damiano, 5 a Castelforte e Cori, 4 a Lenola, 3 a Maenza e Roccagorga, 2 a Norma e uno nei comuni di Bassiano, Ponza e Sperlonga.

Nessun decesso da 11 giorni

Il bollettino di oggi non riporta decessi, che fortunatamente non si registrano in provincia da 11 giorni (sono 911 da inizio pandemia); nelle scorse 24 ore, però, tre pazienti positivi hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero; nessuna guarigione infine è stata notificata. Per quanto riguarda le vaccinazioni, poi, sono state in totale 290, di qui 199 quarte dosi.