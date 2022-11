Coronavirus Latina, sfiorati i 300 casi in un giorno. Rapporto tra positivi e tamponi al 24%

Sfiora quota 300 il numero dei contagi da coronavirus accertati nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Dopo il picco del martedì (figlio di un più alto numero di test che vengono processati dopo il weekend), la curva torna sui valori ormai stabili delle ultime settimane. I casi riportati nel bollettino della Asl di oggi, mercoledì 9 novembre, sono infatti 298 che fanno salire il totale del mese in corso a 2.650, con una media appunto di 294 ogni giorno. I test che sono stati effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.228 con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 24%, il che significa quasi un positivo ogni quattro tamponi.

La mappa dei contagi

Entrando nel dettaglio, i contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 24 dei 33 comuni della provincia; 79 sono concentrati nella città capoluogo, Latina, mentre altri 59 ne sono stati rilevati ad Aprilia, 23 a Terracina e 21 a Cisterna. Altri 17 casi sono poi a Formia, 15 a Sezze, 11 a Minturno e 10 rispettivamente a Sabaudia e San Felice Circeo; altri 7 sono nei comuni di Cori, Gaeta, Pontinia e Priverno, 6 a Fondi, 5 a Sermoneta, 3 a Maenza, 2 a Itri, Roccagorga e Roccasecca dei Volsci e uno infine nei centri di Castelforte, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima e Sonnino.

Nessun decesso e due ricoveri nelle ultime 24 ore

Per quanto riguarda gli altri dati, nelle ultime 24 ore due persone risultate positive al Covid-19 hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale mentre ad altre 68 è stata notificata la guarigione. Per il quinto giorno consecutivo, poi, nel bollettino non sono riportati nuovi decessi. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 228 vaccinazioni.