Coronavirus: più di mille casi in una settimana in provincia. Meno ricoveri, raddoppiano i guariti

Il bollettino della Asl della settimana compresa tra il 21 e il 27 aprile. Sono stati 13 i decessi, 1697 i guariti; in crescita le vaccinazioni: 17mila in sette giorni

Sono stati 1031 i casi di coronavirus registrati nel territorio pontino nella settimana compresa tra il 21 ed il 27 aprile. Un dato in leggero aumento, del 10%, rispetto a quello fatto registrare nei sette giorni precedenti tra il 14 e il 20 dello stesso mese quando erano stati 933.

La Asl di Latina ha diffuso nelle scorse ore il bollettino con cui si analizza la curva dei contagi settimanale in tutto il territorio: nel periodo preso in considerazione i contagi non hanno mai superato la soglia dei 200 facendo registrare una media di 147 nuovi positivi ogni giorno.

Inoltre nel report settimanale dell'Azienda sanitaria locale sono riportati anche 13 decessi, in aumento rispetto alla settimana precedente quando erano stati 11. Circa il doppio negli ultimi sette giorni, invece, i guariti che in totale sono stati 1697 (a fronte degli 835 della settimana precedente). In calo invece il numero dei ricoveri che sono stati 74 (89 la settimana precedente) mentre sono aumentate le vaccinazioni: 17393 in totale (una settimana fa erano state 15144).

Analizzando la distribuzione territoriale dei contagi resta il capoluogo quello con il numero più alto, 209, seguito da Aprilia con 153 e Fondi con 119. Latina città ha fatto però registrare un calo nella crescita del numero dei nuovi casi rispetto ad una settimana fa (erano stati 275), in crescita, invece, il dato di Aprilia (erano stati 149) e soprattutto quello di Fondi (erano stati 72). Stesso discorso anche per Sabaudia dove i contagi tra il 21 e il 27 aprile sono stati 75 (la settimana scorsa 41) e Terracina dove sono stati 49 (una settimana fa erano stati 33): sulle due città, come anche su altri centri del territorio come la stessa Fondi ma anche San Felice Circeo e Pontinia, pesa il numero dei contagi registrati all’interno della comunità indiana.

Dall’altro lato ci sono realtà come quelle di Bassiano, Ponza e Ventotene che nella settimana presa in considerazione non hanno fatto registrare nessun nuovo positivo, mentre uno solo ne è stato accertato in altri comuni come Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e Spigno Saturnia.