Coronavirus, rallentano i contagi: 6.376 in una settimana in provincia. In calo anche i decessi

Dopo due settimane in risalita si inverte la curva dei contagi da coronavirus settimanale nella provincia di Latina che fa registrare una, seppur lieve, discesa. Questo quanto emerge dall’analisi del bollettino della Asl che prende in considerazione i giorni tra il 23 e il 29 marzo. I casi accertati sono stati 6.376, in calo del 3,8% rispetto ai 6.628 della precedente rilevazione. Nella settimana presa in considerazione, come si vede dalla tabella in basso, solo in due circostanze i positivi in 24 ore hanno superato la soglia dei mille, anche se ad eccezione del 28 marzo, che come ogni lunedì ha fatto registrare una forte picco verso il basso, il dato giornaliero è sempre stato alto, con l'impennata dei 1.504 casi del 29 marzo.

Per quanto riguarda gli altri dati, si confermano in discesa i decessi: nella settimana presa in considerazione sono stati 5, mentre la precedente (quella tra il 16 e il 22 marzo) erano stati 7 e quella prima ancora (dal 9 al 15 marzo) addirittura 10. Praticamente stabile, invece, il numero dei nuovi ricoveri che nell’ultima rilevazione della Asl sono 15, uno in meno della precedente. Infine, le guarigioni notificate dall’Azienda sanitaria locale sono state 1.249.

In calo, però, anche le vaccinazioni che sono state in totale 2.295 (una settimana fa erano state 2.574); per la maggior parte si è trattato di dosi somministrate alle popolazione adulta di età superiore ai 12 anni (2.236), mentre le vaccinazioni pediatriche sono state solo 59.

Andando a guardare nello specifico, anche questa settimana i nuovi contagi sono stati registrati in tutti e 33 i comuni della provincia. Il dato più alto si conferma quello della città capoluogo, Latina, dove ne sono stati accertati 1.776, con un leggero aumento del 3,6% rispetto ai 1.714 della scorsa settimana. Diverse le realtà negli altri comuni più grandi della provincia dove in alcuni è confermata la curva in discesa, come il dato provinciale, mentre in altri il numero settimanale dei casi è in crescita. Facendo alcuni esempi, ad Aprilia sono stati riscontrati 767 nuovi casi (la settimana scorsa erano 672), a Cisterna 381(la settimana scorsa erano 322), a Cori 103 (la settimana scorsa erano 93), a Fondi 389 (la settimana scorsa erano 611), a Formia 503 (la settimana scorsa erano 454)e a Gaeta 188 (la settimana scorsa erano 224); ancora a Minturno ci sono stati 241 nuovi positivi (la settimana scorsa erano 205), a Sabaudia 163 (la settimana scorsa erano204), a Sezze 195 (la settimana scorsa erano 176) e a Terracina 466 (la settimana scorsa erano 574). Tre dei decessi, poi sono stati a Latina città, gli altri due a Sabaudia e Pontinia (nella tabella in basso tutti i dati della provincia pontina).