Coronavirus Latina: inversione di tendenza. Dopo settimane la curva scende, in calo i ricoveri

Dopo settimane in crescita si inverte l’andamento della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: questo quanto emerge analizzando il bollettino settimanale che è stato diffuso dalla Asl e che prende in considerazione l’ultimo periodo di novembre, quello dei giorni compresi tra il 23 e il 29. Novembre che, si ricorderà, è stato proprio il mese in cui la curva dei contagi ha confermato la sua fase di ripresa iniziata sul finire di ottobre e che ha mostrato invece dei segnali di rallentamento proprio nell’ultima settimana; sarà importante vedere ora l’andamento nel mese di dicembre con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

Facendo parlare i numeri, i casi accertati nel periodo considerato sono stati 2.516, in calo del 9,3% rispetto alla settimana precedente. Considerando gli altri dati, è stabile quello dei decessi che sono stati 4 mentre è in lieve calo quello dei ricoveri che sono stati 11 (16 erano quelli riportati nel bollettino precedente). Continuano, invece, la loro fase discendete le vaccinazioni che nel periodo analizzato sono state circa 1.100, un centinaio in meno di una settimana fa (tutti i dati nella tabella in basso).

Andiamo adesso a vedere la “mappa” dei contagi: nell’ultima settimana solo sull’isola di Ventotene non sono stati accertati nuovi casi mentre ce n’è stato uno solo nei comuni di Campodimele e Roccasecca dei Volsci. Come sempre il dato più alto arriva da Latina città dove ci sono stati 722 nuovi positivi, in calo comunque del 6,7% rispetto alla precedente rilevazione (nella tabella in basso sono riportati tutti i dati).

Capitolo a parte quello della scuola: anche per quanto riguarda la diffusione dei contagi tra gli studenti, pur se in maniera lieve, si registra un’inversione di tendenza. I casi risultano in diminuzione rispetto ad una settimana fa anche se con andamenti diversi rispetto alle varie fasce di età (come si vede dalla tabella e dal grafico in basso). I positivi sono 343 ed in maggior percentuale si concentrano tra gli alunni di età inferiore ai 14 dove anche se di pochissimo il dato è leggermente più alto rispetto al precedente bollettino (i casi sono 166). Discorso discorso inverso invece per le altre due fasce, quella dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, dove i postivi sono 51, e degli studenti di età superiore ai 14 anni con 126 positivi.