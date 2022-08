Coronavirus Latina, -30% di contagi in una settimana in provincia. Dimezzati i decessi

I contagi da coronavirus rallentano ancora la loro corsa e sono in calo anche tutti gli altri parametri: questo il quadro dell’ultima settimana che restituisce il bollettino diffuso dalla Asl pontina che prende in considerazione i giorni tra il 3 e il 9 agosto. Un report che conferma l’andamento della pandemia in questa particolare fase dopo il picco di casi registrati intorno alle metà del mese di luglio. Nello specifico i positivi rilevati nel territorio pontino nel periodo preso in analisi sono stati 2.686, in calo del 29,83% rispetto ai 3.828 del precedente bollettino che comunque aveva fatto già registrare una discesa di oltre il 27%.

Ma come detto sono in diminuzione anche tutti gli altri dati a partire dai decessi che nell’ultima settimana sono stati 3, la metà rispetto alla precedente rilevazione, mentre i ricoveri effettuati nei giorni considerati sono stati 21 (contro i 24 della settimana precedente). A quasi mille persone (come si può vedere dalla tabella in basso), invece, è stata notificata la guarigione.

Nel periodo considerato, però, sono quasi dimezzate le vaccinazioni che in totale sono state poco più di 1.500, un numero trainato come sempre dalle quarte dosi che sono state 1.333 (grafico in basso).

Andiamo ora a vedere la distribuzione dei contagi nei diversi centri della provincia. Il solo comune di Campodimele nell’ultima settimana non ha avuto nuovi casi. Partendo dal capoluogo, Latina, con i suoi 696 positivi ha fatto registrare un calo del 37,41%; vediamo ora la situazione in alcuni dei più grandi centri, mentre il quadro completo è restituito dalla tabella in baso Ad Aprilia nell’ultima settimana ci sono stati 334 contagi (la settimana precedente erano stati 363), a Cisterna 195 (la settimana precedente erano stati 262), a Fondi 190 (la settimana precedente erano stati 149), a Formia 164 (la settimana precedente erano stati 223), a Gaeta 78 (la settimana precedente erano stati 96) e a Minturno 91 (la settimana precedente erano stati 97); a Sabaudia ne sono stati riscontrati 110 (la settimana precedente erano stati 152), a Sezze 156 (la settimana precedente erano stati 199) e a Terracina 284 (la settimana precedente erano stati 323).