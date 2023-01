Coronavirus, contagi in crescita durante le feste. Ma a dicembre crollano i casi tra gli studenti

Dopo settimane in discesa è tornata a crescere la curva settimana dei contagi da coronavirus in provincia a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno. Questo quanto emerge dall’ultimo bollettino che è stato diffuso dalla Asl e che prende in considerazione il periodo tra il 28 dicembre e l 3 gennaio. I casi tra i cittadini pontini sono aumentati del 64,6%, passando dai 1.317 della passata rilevazione (su cui pesava comunque il lungo ponte di Natale con meno tamponi e di conseguenza anche con meno positivi intercettati) ai 2.168 dell’ultima.

Guardando anche gli altri dati, si registra però una leggera flessione dei decessi che sono stati 4 nel periodo analizzato (la settimana precedente erano stati 7), mentre son stabili i ricoveri effettuati, 8 in totale (uno in più della settimana precedente). Stabili anche le vaccinazioni che restano sempre meno di 500 in sette giorni (tutti i dati nella tabella in basso).

Dal 28 dicembre al 3 gennaio solo due comuni della provincia che non hanno visto registrarsi nuovi contagi, e sono Campodimele e Ventotene, mentre solo due positivi ci sono stati sull’isola di Ponza e 3 nei centri di Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci. Il dato più alto come sempre arriva da Latina città dove ci sono stati 734 nuovi casi, circa un terzo del totale e con una crescita del 58% rispetto ad una settimana fa (tutti i dati sono riportati nella tabella in basso).

Capitolo a parte le scuole: con le vacanze di Natale sono inevitabilmente in calo i casi tra gli studenti, ma quello che balza all’occhio, guardando soprattutto il grafico in basso, è il crollo dei positivi in poco più di un mese. Se tra il 30 novembre e il 6 dicembre i contagi erano 376, ora sono 108, con una calo del 71,27%. Ad eccezione della fascia di età di ragazzi tra i 14 e i 18 in cui questa settimana il numero dei positivi è rimasto stabile (sono 40), si registra una riduzione dei casi tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, che sono 28, e tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni che sono 47 (tutti i dati nella tabella in basso).