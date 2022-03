Coronavirus Latina: si inverte la curva. In una settimana 4.901 casi, +57% in provincia

Dopo oltre un mese si inverte nuovamente la curva e risalgono i contagi da coronavirus settimanali nella provincia pontina. Da febbraio il numero dei casi era sempre stato in discesa e per la prima volta nel mese in corso fa segnare un incremento positivo, come dimostra il bollettino diffuso dalla Asl che prende in considerazione i giorni tra il 9 e il 15 marzo. I positivi accertati sono stati 4.901 con un incremento del 56,9% rispetto ai 3.124 della scorsa rilevazione (giorni tra il 2 e l’8 marzo). Il picco più alto, come si vede dalla tabella in basso, è stato toccato proprio il 15 marzo quando i casi giornalieri sono stati 1.225.

Analizzando anche gli altri dati del bollettino, in questa settimana sale leggermente anche il numero dei decessi che sono stati 10, mentre nella precedente erano stati 6, ma si riduce ulteriormente quello dei nuovi ricoveri: 7 sono stati infatti i positivi che nella provincia di Latina hanno necessitato di ospedalizzazione, a fronte dei 13 della precedente rilevazione. Infine tra il 9 e il 15 marzo le guarigioni notificate dalla Asl sono state 1.207.

Le vaccinazioni fanno segnare una discesa nell’ultima settimana: sono state 2.998 le somministrazioni nel territorio pontino (nella scorsa erano state 4.032): nello specifico 2.809 sono state le dosi inoculate alla popolazione adulta over 12, mentre 189 sono state le vaccinazioni pediatriche.

Andando a guardare la situazione nei singoli comuni, possiamo notare che il numero dei contagi settimanali sono cresciuti praticamente in tutti i grandi centri della provincia. Nella città capoluogo, Latina, sono 1.161 con una crescita del 65,4% rispetto ai 702 di una settimana fa. Ad Aprilia, invece, i contagi sono stati ad esempio 501 (una settimana fa erano 384), a Cisterna 188 (una settimana fa erano 124), a Fondi 459 (una settimana fa erano 188), a Formia 369 (una settimana fa erano 274) e a Gaeta 157 (una settimana fa erano 81); a Minturno invece 179 (una settimana fa erano 122), a Sabaudia 150 (una settimana fa erano 115), a Sezze 213 (una settimana fa erano 133) e a Terracina 410 (una settimana fa erano 270). Da segnalare anche i dati di Itri che conta 133 nuovi positivi (una settimana fa erano 55), Pontinia con 107 (una settimana fa erano 97) e Priverno con 150 (una settimana fa erano 88). I casi sono comunque distribuiti in tutti e 33 i comuni della provincia (il quadro completo nella tabella in basso).