Coronavirus Latina, cluster all'Istituto Preziosissimo Sangue: positive alcune religiose

Nei giorni scorsi si erano riscontrate le prime positività al covid, ieri è arrivata la conferma di un vero e proprio cluster. Il caso riguarda l'Istituto Preziosissimo Sangue che si trova in via Vico a Latina. Dopo i primi sospetti sono state sottoposte a tampone tutte le religiose della struttura e nella giornata del 17 novembre sono arrivati gli esiti ufficiali: 18 religiose su 27 presenti sono in effetti risultate positive al covid,

A questi numeri si aggiungono 5 tra operatrici e assistenti della stessa struttura, anche loro contagiate. La situazione è attentamente monitorata dalla Asl di Latina, anche perché c'è necessità di assistenza clinica, trattandosi per la gran parte di persone anziane.