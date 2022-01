Coronavirus Latina, dicembre si chiude con un numero record di contagi: quasi il doppio dello scorso anno

C'è stata una vera e propria escalation di contagi da Coronavirus a dicembre in provincia di Latina come nel Lazio del resto e in molte altre zone d'Italia. Sono i numeri a parlare. L'ultimo mese del 2021 si chiude infatti con 8.451 nuovi contagi sull'intero territorio pontino, 26 decessi, 108 persone ricoverate presso il Santa Maria Goretti e 1.308 guarite.

Rispetto al precedente mese di novembre i numeri sono quasi tutti peggiorati. Per quanto riguarda i casi accertati erano 2.603, quasi un quarto di quelli di dicembre, 22 i decessi, 51 i ricoveri e 1.103 le guarigioni.

Facendo un lungo salto indietro nel tempo è possibile fare un raffronto con i numeri Covid di un anno fa. Anche a dicembre 2020 i casi di contagio erano decisamente inferiori a quelli del 2021, 4.880 complressivamente ma si era registrato un maggior numero di decessi, 101 complessivamente.

Allo stato attuale il numero dei nuovi casi contininua a crescere in maniera consistente vitso che un anno fa erano poco meno della metà di quelli registrati a dicembre anche se oggi sono quasi tutti contagi in forma meno aggressiva grazie alla massiccia campagna di vaccinazione effettuata negli ultimi dieci mesi.