Stand all'esterno per i tamponi rapidi: il Comune di Latina incontra i farmacisti

Incontro in videoconferenza tra il sindaco Damiano Coletta, l'assessora alle Attività produttive Simona Lepori e l'assessore ai Tributi Gianmarco Proietti e il presidente dell'ordine dei farmacisti di Latina Roberto Pennacchio. Hanno partecipato all'incontro anche alcuni titolari di farmacie del capoluogo che hanno avviato o intendono avviare il servizio di tamponi rapidi. E' stato fatto dunque il punto sulla questione dell'occupazione di suolo pubblico relativa all'installazione degli stand esterni dedicati proprio a questa funzione.

Il Comune ha illustrato al presidente Pennacchio e ai farmacisti qual è la procedura da seguire per poter inoltrare richiesta di occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020, potendo usufruire anche di una tariffa agevolata. Dal 1 gennaio 2021 poi entrerà in vigore il canone unico in sostituzione della Tosap e dell’Icp, oggi oggetto di studio degli uffici e prossimamente della commissione consiliare. Con il canone unico è prevista l’esenzione dal pagamento in caso di occupazione di suolo pubblico per servizi di pubblica utilità legati all’emergenza sanitaria in atto, come appunto l’installazione di spazi esterni per i tamponi rapidi.

"Ringrazio il presidente Roberto Pennacchio e i farmacisti di Latina - spiega il sindaco Damiano Coletta - che hanno dimostrato di aver apprezzato la disponibilità e il concreto interessamento alla problematica da parte dell’amministrazione. Sono certo che il percorso individuato sia la soluzione migliore per questa categoria che, come altre, sta svolgendo un ruolo importante nella gestione di questa lunga e logorante emergenza epidemiologica".