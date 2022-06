Coronavirus, nel Lazio 8 decessi e quasi 3mila nuovi casi in un giorno. La mappa dei contagi

E’ stabile da giorni ormai la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: i nuovi casi riportati nel bollettino di oggi, venerdì 10 giugno, sono 2.795, appena 93 in meno rispetto al report di ieri. I contagi sono stati accertati sulla base di 20.860 test totali che sono stati effettuati dalle Asl, nei laboratori e nelle farmacie delle cinque province. Arriva in questo modo al 13,3% il rapporto tra positivi e tamponi.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda tutti gli altri parametri, scende ancora, anche se leggermente, il numero dei ricoverati negli ospedali: sono 470 i pazienti nei reparti di area non critica (8 in meno in un giorno), mentre sono stabilmente 31 le terapie intensive occupate. Secondo i dati riportati sul portale Agenas, è al 7% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari mentre è al 3% quella nelle terapie intensive. Nel bollettino, poi, sono riportati 8 nuovi decessi (nessuno dei quali nella provincia di Latina) e 3.015 guarigioni notificate dalle Aziende sanitarie locali.

I contagi e i decessi nella provincia di Latina

Vediamo ora quale è la situazione nelle singole province. In quella di Roma è concentrato il 79,15% dei casi totali accertati nelle ultime 24 ore del Lazio, pari a 2.212 contagi, di cui 1.694 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 590, nella Asl Roma 2 sono 623, nella Asl Roma 3 sono 481, nella Asl Roma 4 sono 106, nella Asl Roma 5 sono 222 e nella Asl Roma 6 sono 190). Nel resto della regione ne sono stati rilevati 583 di positivi, di cui 270 nel territorio pontino (il 9,66%) e 175 in quello ciociaro (il 6,26%); altri 95 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Viterbo (il 3,40%) e 43 da quella di Rieti (l’1,53%). Tutti e 8 i decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma.