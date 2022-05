Coronavirus, meno ricoverati negli ospedali del Lazio. In un giorno 2.740 casi e 4 decessi

Sempre stabile la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: i casi nelle scorse 24 ore nelle cinque province sono stati 2.740 (280 in meno rispetto alla giornata di ieri) accertati sulla base di 25.477 test totali, di cui 5.586 molecolari e 19.891 antigenici. Scende leggermente il rapporto tra positivi e tamponi che oggi, venerdì 20 maggio, è del 10,7%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino sono riportati anche tutti gli altri dati attraverso cui viene scattata una fotografia sulla situazione attuale nel Lazio: sono 4 i decessi, nessuno dei quali registrato nella provino di Latina, e 4.059 le guarigioni notificate invece dalle varie Asl. Per quanto riguarda i ricoverati si registra nel ultime 24 ore una diminuzione: sono 20 in meno i positivi nei reparti ordinari degli ospedali regionali (in totale sono 764), e sono 4 i pazienti gravi in meno con 42 terapie intensive ancora occupate. Secondo i dati del portate Agenas, aggiornati a ieri, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è scesa in una settimana di un punto percentuale ed è al 12%, mentre quella nelle terapie intensive è stabile al 5%.

I contagi e i decessi di oggi nelle varie province

Vediamo ora, come ogni giornoo, la situazione nelle singole province del Lazio. In quella di Roma oggi sono 2.033 i contagi totali accertati, di cui 1.487 nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 579, nella Asl Roma 2 sono 459, nella Asl Roma 3 sono 449, nell aAls Roma 4 sono 142, nella Asl Roma 5 sono 178, nella Asl Roma 6 sono 217). Nel resto della regione resta sotto la soglia dei mille il numero dei casi giornalieri, che sono 707: di questi 283 sono stati accertati nel territorio pontino e 251 in quello ciociaro; altri 106 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 67 da quella di Rieti. Due dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma, gli altri due in quelle di Frosinone e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 20 maggio 2022

Si aggiorna sulla base dei dati di oggi la situazione generale: scende ancora il numero degli attuali positivi, che sono circa 138mila. Come detto sono meno anche i ricoverati negli ospedali laziali, in totale 806; nelle ultime 24 ore, poi, quasi 1.300 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare mentre i contagiati in cura in isolamento domiciliare sono rimasti 137.713 (in basso tutti i dati del bollettino).