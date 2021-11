Coronavirus: nel Lazio 449 casi, 12 decessi in un giorno. Cresce ancora il numero dei ricoverati

Scende il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio, ma come sempre il lunedì, complice il fine settimana, è più basso anche il numero dei tamponi. I nuovi casi comunicati dalla Regione con il bollettino sono 449, e sono stati 27.445, invece, i test effettuati con un rapporto tra positivi e tamponi che comunque rispetto a ieri scende all’1,6%.

Coronavirus Lazio: gli altri dati

Nel bollettino sono riportati anche 12 decessi (+10 rispetto a ieri), 3 dei quali nella sola provincia di Latina, mentre sono state 455 le guarigioni. Aumenta ancora il dato dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 510, 28 in più in 24 ore, mentre sono 61 le terapie intensive occupate (+2). Per quanto riguarda la percentuale di occupazione dei posti letto, secondo i dati del portale Agenas, aggiornati al 7 novembre, è al 6% in terapia intensiva e all’8% (in aumento di un punto percentuale) nei reparti di area non critica.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

In merito alla distribuzione territoriale dei nuovi contagi, la maggior parte sono sempre nella provincia di Roma, vale a dire 373, di cui 212 solo nella Capitale. Gli altri 76 sono invece nel resto della regione: 35 sono le positività riscontrate nel territorio pontino, 27 nella provincia di Frosinone, 13 in quella di Viterbo e una sola in quella di Rieti. Nove dei decessi sono stati registrati a Roma, gli altri come detto nella provincia di Latina.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 8 novembre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio dove restano quasi 11mila gli attuali positivi (all’inizio del mese erano 9.750): di questi 10.355 non necessitano di un ricovero ospedaliero e sono in cura in isolamento domiciliare. Sfiora quota 400mila, invece, il numero dei contagi totali che sono stati accertati dall’inizio della pandemia in tutta la regione: oltre 380mila sono le guarigioni,, mentre i deceduti sono 8.839.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, il numero delle dosi somministrate ieri è aumentato del 22% rispetto a domenica scorsa, in prevalenza si tratta di terze dosi. L’87% della popolazione over 12, intanto, ha completato il ciclo vaccinale. In merito alla vaccinazione antinfluenzale, invece, è stato superato il mezzo milione di dosi inoculate. Da domani iniziano anche le somministrazioni nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni.