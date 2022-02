Coronavirus, nel Lazio 12.131 casi e 25 decessi. D’Amato: “Record di ricoveri pediatrici. Appello al vaccino”

Si mantiene stabilmente sopra la soglia dei 10mila il numero dei casi giornalieri da coronavirus nel Lazio, ma il rapporto tra positivi e tamponi dopo settimane scende sotto il 10%; ancora alto il dato dei decessi giornalieri, ma fa segnare un calo importante quello dei ricoverati. Questo il quadro generale che emerge dall’ultimo bollettino che la Regione ha diffuso nel pomeriggio di oggi, martedì 1 febbraio.

I contagi registrati nelle scorse 24 ore sono 12.131, 5.516 in più rispetto a ieri - ma a fronte anche di un numero più alto dei tamponi -; i casi, ha spiegato poi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, “rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30% in meno”. Per quanto riguarda i test che sono stati effettuati sono in totale 126.446, di cui 19.067 molecolari e 107.379 antigenici. Come detto scende il rapporto tra positivi e tamponi che è del 9,5%.

Tutti gli altri dati nel Lazio

E ancora alto però, anche oggi, il numero dei decessi; sono infatti 25 quelli resi noti dalla Regione con il bollettino in cui sono riportati anche 11.829 guarigioni nelle ultime 24 ore. Scende sensibilmente il numero dei ricoverati: sono 2.081 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio, 64 in meno in un giorno, mentre le terapie intensive occupate sono 198, 8 in meno. Ma c’è da registrare un dato preoccupante legato ai più piccoli; nel Lazio si registra oggi, infatti, un “record di ricoveri pediatrici - ha spiegato D’Amato -; rivolgo un appello a prenotare il vaccino”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Uno sguardo ora alla distribuzione territoriale dei nuovi casi: 8.364 sono i contagi nella sola provincia di Roma di cui 5.222 sono nella Capitale. Nel resto della regione sono 3.767 i contagi totali di cui 1.492 sono stati accertati nel territorio pontino, 1.207 in quello ciociaro; 767 sono poi stati riscontrati tra i cittadini della provincia di Viterbo e 301 in quella di Rieti. Proprio nel reatino sono poi stati registrati 3 decessi, mentre due sono stati notificati dalla Asl di Latina e uno da quella di Viterbo; gli altri 19 sono nella provincia di Roma.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Si aggiorna la situazione generale in tutto il Lazio: sono circa 287mila gli attuali positivi nella regione e quasi 285mila di questi sono in isolamento domiciliare a casa, mentre quasi 2300 sono le persone ricoverate. I contagi totali dall’inizio della pandemia sono oltre 894mila, mentre circa 597mila sono le guarigioni; i decessi sono arrivati a 9.848.