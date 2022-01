Coronavirus, nel Lazio 10.272 nuovi casi e 19 decessi. Quasi 195mila gli attuali positivi

Per il secondo giorno consecutivo sono in calo nel Lazio il numero dei contagi giornalieri da coronavirus e il rapporto tra positivi e tamponi. E’ stato diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 gennaio, il bollettino della Regione che riporta 10.272 nuovi casi (1.755 in meno rispetto alla giornata di ieri). I test totali che sono stati effettuati in tutte e cinque le province sono 94.568, di cui 25.567 molecolari e 69.001 antigenici. Scende lievemente anche il rapporto tra positivi e tamponi che arriva al 10,8%.

Gli altri dati

Alto il numero dei decessi, ben 19, che comprende, spiegano dall’Assessorato regionale alla Sanità, anche recuperi di notifiche; sono state invece 4.207 le guarigioni. Per la prima volta nelle ultime settimane, invece, c’è stato un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri: ad oggi positivi nei reparti ordinari degli ospedali sono 1.620 (9 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 204 (+2). L'“Incidenza è in aumento - ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - mentre il valore Rt è stabile. I casi sono in diminuzione rispetto a giovedì della scorsa settimana e per due gironi di seguito in calo”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, sono 7.862 quelli che nelle scorse 24 ore sono stati registrati nella provincia di Roma, di cui 5.061 solo nella Capitale. Altri 2.410 sono invece in tutto il resto della regione: 770 sono stati accertati dalla Asl di Frosinone, 684 da quella di Latina, 629 da quella di Viterbo e 327 da quella di Rieti. Due dei decessi sono invece stati registrati nelle province di Frosinone e di Rieti, tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino di oggi 13 gennaio 2022 nel Lazio

Si aggiorna la situazione generale in tutto il Lazio: sono quasi 195mila gli attuali positivi in tutta la regione: di questi circa 192mila fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare, mentre più di 1.800 sono ricoverati. Oltre 655mila sono invece i contagi totali accertati dall’inizio della pandemia, con circa 451mila guarigioni; sono 9.472 i deceduti.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: per il secondo girono consecutivo sono state oltre 70mila le dosi somministrate ieri; un impulso che arriva anche dalle nuove disposizioni del Governo sull’estensione dell’utilizzo del Suoper Green Pass e sull’obbligo vaccinale per gli over 50. E’ stata raggiunta la quota di 11,7 milioni vaccinazioni e di queste oltre 2,6 milioni sono dosi di richiamo destinato ad oltre il 50% della popolazione over 12 anni; “l’obiettivo è arrivare entro fine mese a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta” ha dichiarato D’Amato. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose