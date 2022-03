Coronavirus, nel Lazio 11 decessi e 8.756 nuovi casi. Rapporto tra positivi e tamponi al 15,3%

Resta alto nel Lazio il numero dei contagi giornalieri da coronavirus che ieri hanno superato dopo settimane la quota di 10mila. Sono 8.756 i nuovi casi, come reso noto dalla Regione che nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo, ha diffuso il bollettino con l’aggiornamento sull’andamento della diffusione del Covid-19 nell’intero territorio regionale. I test effettuati dalle Asl locali, nei laboratori e nelle farmacie del Lazio sono stati 57.180, di cui 11.508 molecolari e 45.672 antigenici, e il rapporto tra positivi e tamponi si mantiene stabile al 15,3%

Coronavi Lazio: tutti i dati di oggi

Come confermano i dati di oggi, alla ripresa dei contagi di questi giorni non corrisponde un aumento della pressione sulle strutture ospedaliere. Nelle ultime 24 ore è diminuito, infatti, il numero dei ricoverati nel territorio regionale: i positivi nei reparti di area non critica sono ad oggi 1.030, 24 in meno in un giorno, e scende anche il numero dei pazienti gravi con 69 terapie intensive occupate, 5 in meno rispetto a ieri. Nel bollettino sono poi riportati 11 decessi, uno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni notificate dalla Aziende sanitarie locali sono state 8.523.

I contagi e i decessi nelle singole province

E come il dato giornaliero si mantiene alto nel Lazio, lo stesso accade anche nelle singole province: i contagi di oggi nella provincia di Roma sono 6.383, di cui 4.344 sono concentrati nella sola Capitale. Nel resto della regione i nuovi casi sono 2.373, e di questi 585 sono nel territorio pontino, 816 in quello ciociaro, 432 nella provincia di Viterbo e 267 da quella di Rieti. Sette dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma, gli altri quattro nelle altre province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 16 marzo 2022

Resta sotto la soglia dei 100mila il numero degli attuali positivi nel Lazio: i ricoverati nei vari reparti degli ospedali del Lazio sono 1.099, 29 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre circa 97mila persone sono al momento in cura in isolamento domiciliare a casa (in basso tutti i dati del bollettino).