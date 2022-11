Coronavirus Lazio, curva ancora in crescita: 22mila contagi in sette giorni

Continuano ad aumentare ancora i contagi Covid in tutto il Lazio su base settimanale. E' quanto emerge dall'analisi dei dati della regione prendendo in esame i numeri nel periodo compreso tra lunedì 14 e oggi, domenica 20 novembre. In tutto il Lazio i casi passano dai 19.031 della settimana scorsa ai 22.360 di quella appena conclusa, con una media di oltre 3mila positivi al giorno. L'incremento è pari dunque al 17,5%.

Coronavirus Lazio, tutti i dati della settimana

Analizzando gli altri dati, i pazienti ricoverati alla data del 20 novembre sono complessivamente 728 nei reparti Covid degli ospedali della regione, rispetto ai 637 della settimana compresa tra il 7 e il 13 novembre. Stabili invece le terapie intensive, che erano 28 la settimana scorsa e ammontano a 27 in quella attuale. Per quanto riguarda invece i decessi, il numero appare in aumento: nell'arco degli ultimi sette giorni le vittime del virus sono state in tutto il Lazio 32 rispetto alle precedenti 22, per un totale di 12.310 decessi registrati dall'inizio della pandemia ad oggi. Alla data del 20 novembre inoltre gli attuali cittadini ancora positivi al Covid ammontano a 52.358.