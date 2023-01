Coronavirus, dopo l'impennata di Natale tornano a scendere i contagi nel Lazio

Dopo l'impennata delle festività di Natale tornano a scendere i contagi nel Lazio. Su base settimanale infatti, nel periodo compreso tra il 2 e l'8 gennaio 2023, i casi registrati nella regione sono stati 11.512 (con una media di 1.644 al giorno) rispetto ai 15.038 della settimana precedente. Un dato più basso anche rispetto a quello del periodo compreso tra il 19 e il 25 dicembre, quando i casi totali erano stati poco meno di 13mila. Sempre su base settimanale aumentano i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive.

Attualmente si contano complessivamente 43.870 cittadini che si trovano in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali del Lazio sono 705, 33 in più di quelli della scorsa settimana, e i pazienti in terapia intensiva sono passati dai 24 della rilevazione precedente ai 29 di oggi, domenica 8 gennaio. In totale dunque si contano in tutta la regione 44.604 casi di Covid accertati.

Per quanto riguarda invece i decessi, dal 2 all'8 gennaio se ne registrano 41, restando più o meno nella media del periodo. Infine, dall'inizio della pandemia a oggi, i casi trattati dalle Asl del Lazio sono 2.342.401.