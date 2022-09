Covid ancora in discesa nel Lazio: -10% di contagi nell'ultima settimana

Dopo un temporaneo stop della discesa dei contagi registrato la settimana passata, le infezioni da Covid tornano a scendere nel Lazio su base settimanale di circa il 10%. Lo ha spiegato l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. Parallelamente l'incidenza scende a 186 casi per 100mila abitanti (rispetto ai 211 della rilevazione precedente) e il valore Rt è a 0,76.

Nella giornata di venerdì 9 settembre si contavano nella regione complessivamente 44.645 cittadini positivi, mentre il venerdì precedente ammontavano a 62.998. Venerdì scorso inoltre i ricoverati nelle aree mediche 452 mentre 37 pazienti erano in terapia intensiva e 44.156 persone in isolamento domiciliare. Alla data del 2 settembre invece i ricoveri nei reparti Covid erano 508 e 39 le terapie intensive.

Nel report di ieri invece, sabato 10 settembre, il bollettino regionale ha segnalato 1.379 nuovi casi e un rapporto tra positivi e tamponi al 10,4%. Gli attuali contagiati inoltre sono risultati ancora in calo: 43.826 totali, di cui 436 ricoverati in area non critica, 37 in terapia intensiva 43.353 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia ad oggi si contano inoltre 12.036 vittime del virus su 2.033.065 casi trattati.