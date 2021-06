Vaccini nel Lazio, prenotazioni per fasce di età: il calendario con le date delle nuove aperture

Se in molte regioni d’Italia da oggi la campagna vaccinale è stata aperta a tutti, nel Lazio la Regione ha deciso di proseguire con il metodo adottato fino ad ora, vare a dire quello delle fasce di età, che ha visto nelle vaccinazioni ai maturandi e nell’Open Day AstraZeneca Over 18 le due uniche eccezioni.

E proprio oggi la stessa Regione ha ufficializzato il calendario con le date delle prossime aperture per le prenotazioni del vaccino contro il coronavirus, a partire dalla fascia di età 39-35 anni per finire con quella dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni.

Ecco le date nello specifico:

- da domenica 6 giugno alle 24:00 si aprono dunque le prenotazioni per le persone tra i 39 e i 35 anni(nati 1982-1986);

- da martedì 8 giugno alle 24:00 le prenotazioni saranno disponibili per la fascia d’età tra i 34 e i 30 anni (nati 1987-1991);

- da giovedì 10 giugno alle 24:00 sarà la volta delle persone tra i 29 e i 25 (nati 1992-1996)

- da domenica 13 giugno alle 24:00 prenotazioni al via per le fascia d’età 24-17 anni (nati 1997-2004);

- la Fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale.

Ricordiamo che le prenotazioni possono essere effettuate sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome; tutte le informazioni sono invece disponibili sul sito https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta. Per prenotare occorre la tessera sanitaria in corso di validità per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, se previsto, da effettuare sempre nella stessa sede; 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato.