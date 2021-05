I risultati dell'open day: raggiunti oltre 20mila cittadini. Si replica nel fine settimana

Un successo le due giornate di open day organizzate nel Lazio tra sabato 15 e domenica 16 maggio. "E' stata soddisfatta una platea di oltre 20mila utenti senza assembramenti e garantendo nei tempi l'erogazione del vaccino - ha precisato l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato nel corso di una conferenza stampa convocata con il presidente Nicola Zingaretti per fare il punto sui risultati della campagna vaccinale - Voglio darvi alcuni numeri: tra venerdì, sabato e domenica abbiamo fatto complessivamente 158.276 somministrazioni di vaccino e questo è superiore del 26% al valore target assegnato alla struttura commissariale che era pari per questi tre giorni a 125.788: abbiamo superato questo valore del 26%, questo è un risultato straordinario che mette in luce la cacapità di somministrazione del nostro sistema e che ci porterà a programmare nuovi appuntamenti a partire dal prossimo fine settimana, sempre per la platea over 40"

Dalla mezzanotte del 18 maggio intanto si apriranno le prenotazioni per le fasce di età 51, 50, 49 e 48 anni. "Per la prima volta - commenta D'Amato - facciamo un salto di quattro classi di età proprio per consentire una ulteriore accelerazione".

Ad oggi, ha specificato l'assessore, oltre il 37% della popolazione target regionale ha ricevuto la prima dose di vaccino e oltre il 18% ha avuto la seconda dose. "E questi dati sono di quattro punti superiori rispetto al dato nazionale - aggiunge - Alle 13 di oggi sono state somministrate 2.673.333 dosi nel Lazio".

L'assesssore e il presidente Zingaretti hanno poi annunciato un open day anche per gli studenti che devono sostenere l'esame di maturità, con modalità e organizzazione ancora da definire, ma che dovrebbe cadere tra il 1 e il 3 giugno.