Coronavirus Lazio: gli orari dei drive in durante le feste. Chiusi a Natale e Capodanno

Durante le festività natalizie, tutti i drive in dove svolgere i tamponi per il coroanvirus nel Lazio saranno aperti con gli unici due giorni di chiusura che sono quelli di Natale (25 dicembre) e di Capodanno (1 gennaio).

A renderlo noto proprio l’Unità di Crisi della Regione Lazio. “Si comunica - fanno sapere - che durante le festività natalizie tutti i drive in della Regione Lazio saranno sempre aperti e con orario ridotto dalle 8:30 alle 13:00 solo nei giorni del 8, 24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio”.

Il drive in lunga sosta di Fiumicino, poi, rimarrà sempre aperto e quello dell'aeroporto di Ciampino, aperto secondo il piano voli.

Ricordiamo che in provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio, l'accesso al drive in è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima (questa la pagine per la prenotazione).