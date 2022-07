Quarta dose, dalle 24 del 13 luglio al via le prenotazioni per gli over 60

Come da indicazione del ministero della Salute, partiranno dalle 24 di mercoledì 13 luglio le prenotazioni della seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anti Covid. La platea è quella degli over 60 e dei soggetti con condizioni concomitanti pre esistenti di elevata fragilità a partire dai 12 anni, come specificato dal ministero della Salute (qui tutte le informazioni).

La somministrazione potrà avvenire dopo 120 giorni dalla somministrazione della prima dose booster o dall'ultima infezione da Covid successiva al richiamo. E' possibile prenotare con le consuete modalità attraverso il portale regionale (salute lazio), con la tessera sanitaria per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico sul retro della tessera; 72 ore prima dell'appuntamento prenotato un sms ricorderà la data e l'orario. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette è possibile contattare il numero 06164161841 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, sabato con orario 7.30 - 13. Per le richieste di vaccinazione a domicilio è invece possibile contattare il numero verde 800118800. La vaccinazione può avvenire anche presso i medici di medicina generale.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, le sedi di vaccinazione disponibili saranno sette:

l'ex Rossi Sud è operativa dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; l'ospedale di Fondi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; il centro commerciale Itaca di Formia sempre dal lunedì al sabato e con orario 8.20; l'ospedale di Terracina dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; la struttura di Cisterna in via Falcone solo nella giornata di sabato dalle 9 alle 11; la Casa della Salute di Priverno dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20; Città di Aprilia via delle Palme giovedì e sabato dalle 8 alle 14.

Nella provincia pontina le vaccinazioni per la quarta dose inizieranno venerdì 15 luglio.