Coronavirus, nel Lazio parametri in calo: Rt a 0,83, incidenza 58 casi ogni 100mila abitanti

Valori Rt in calo così come l'incidenza dei casi di covid nel Lazio. Il quadro è stato reso noto dall'Unità di crisi della Regione Lazio. In particolare, il parametro relativo all'indice Rt è pari a 0,83, "in calo - si legge in una nota - rispetto al precedente dato".

"L'incidenza è di 58 casi ogni 100mila abitanti - prosegue la Regione - anche essa in calo. Prosegue poi la campagna di vaccinazione. Nel Lazio è stata raggiunta la quota di 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso di vaccinazione, pari ad oltre il 77% della popolazione con età superiore a 12 anni".