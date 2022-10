Coronavirus, quasi 24mila contagi in una settimana nel Lazio. Più ricoverati negli ospedali

Si mantiene più o meno stabile la curva dei contagi da coronavirus nell’ultima settimana nel Lazio. Una corsa che rallenta rispetto all’andamento del periodo a cavallo tra gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre quando è stata registrata un’importante crescita nel numero dei casi anche nella nostra regione, come accaduto anche in tutto il resto del Paese. Stabile è anche il dato dei decessi, mentre negli ultimi sette giorni bisogna segnalare una ripresa dei ricoveri e un più alto numero di pazienti positivi sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive.

Stabili i contagi nell’ultima settimana

Facendo parlare i numeri, sulla base dei bollettini quotidianamente diffusi dalla Regione, nei giorni tra il 10 e il 16 ottobre sono stati 23.831 i suoi casi in tutto il Lazio (circa 500 in più rispetto alla precedente rilevazione). Secondo quanto riferito dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato - con il report di giovedì 13 ottobre - è però in crescita il valore dell’incidenza che arriva a 421 casi ogni 100mila abitanti a dispetto dei 368 casi ogni 100mila abitanti della settimana precedente. Stabile invece l’Rt a 1.27.

Tutti gli altri dati

In crescita nel periodo considerato, inevitabilmente, il dato dei pazienti positivi che sfiora quota 60mila nel Lazio e, come detto, l’ultima settimana ha visto registrare anche un aumento del numero dei ricoverati: in totale i positivi negli ospedali del Lazio sono infatti 611, con 572 pazienti nei reparti di area non critica e 39 nelle terapie intensive. Una crescita che in termini percentuali è del 16,3%: la scorsa settimana, infatti, i positivi ricoverati erano 525, 490 dei quali nei reparti ordinari e 35 nelle terapie intensive. Se consideriamo, invece, i dati di Agenas - aggiornati a ieri 15 ottobre - sale di un punto la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica che è al 9%, mentre è stabile al 4% quella nelle terapie intensive. Nello stesso periodo di un anno fa era più bassa l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari (era al 5%) e leggermente già alta quella nelle terapie intensive (sempre al 5%). Infine nell’ultima settimana sono stati stabili i decessi, 30 quelli registrati in totale in tutta la regione.