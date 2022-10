Coronavirus, curva ancora in flessione nel Lazio: calano contagi e ricoveri

Sembra confermato anche questa settimana il rallentamento della corsa del Covid in tutto il Lazio. Si registrano ancora numeri importanti ma la curva appare in flessione se confrontata con i dati delle settimane precedenti. Appaiono in diminuzione anche i pazienti ricoverati mentre restano sostanzialmente stabili i decessi legati al virus.

Coronavirus Lazio. i contagi nell'ultima settimana

Analizzando i dati, 20.119 sono stati infatti i casi totali scoperti nella regione nel periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 30 ottobre, rispetto ai 22.430 contagi accertati nella settimana precedente, che risultavano già in calo di circa il 5%. L'incidenza settimanale rilevata dall'assessorato alla Sanità della Regione è di 394 ogni 100mila abitanti e il valore Rt è ancora in discesa a 0,92.

Tutti gli altri dati

Per quanto riguarda gli altri dati, cala ancora il numero degli attuali cittadini positivi al Covid: al 30 ottobre i contagiati sono infatti 52.560 mentre una settimana fa se ne contavano poco meno di 60mila. Scende anche il numero dei pazienti attualmente ricoverato nelle aree covid degli ospedali del Lazio: secondo l'ultimo bollettino reso noto dalla Regione sono infatti 605 rispetto ai 630 della settimana scorsa. A questi si aggiungono però 32 pazienti più gravi ricoverati nelle terapie intensive, un dato questo rimasto stabile. Ad oggi si trovano in isolamento domiciliare 51.922 cittadini del Lazio. In una settimana 35 pazienti hanno perso la vita a causa di un aggravamento delle condizioni su un numero complessivo di 12.229 decessi registrati dall'inizio della pandemia ad oggi.