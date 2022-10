Coronavirus, curva in salita nel Lazio: 23mila casi in una settimana. In aumento ricoveri e decessi

Anche in questa settimana la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio fa segnare un’ulteriore crescita, anche se rallentata rispetto al periodo a cavallo tra la fine del mese di settembre e quello in corso. I nuovi casi tra il 3 e il 9 ottobre sono stati più di 23mila in tutto il territorio regionale, con un +17% rispetto alla settimana precedente (la crescita la settimana scorsa era stata addirittura del 50%).

Entrando nello specifico del periodo analizzato, i nuovi positivi nel Lazio sono stati 23.332 (a fronte dei 19.873 della precedente rilevazione) con la curva stabilmente sopra la soglia dei 3mila casi giornalieri. Questo andamento è confermato anche dall’aumento dei valori dell’incidenza e dell’Rt: secondo i dati diffusi dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato nel bollettino di giovedì 6 ottore, infatti, nel Lazio l’incidenza passa dai 238 casi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana ai 368 casi ogni 100mila abitanti di quella che si conclude oggi; cresce anche il valore Rt che è dell’1.24.

Coronavirus: tutti i dati nell’ultima settimana nel Lazio

Una riflessione a parte meritano poi tutti gli altri dati a partire da quello degli attuali positivi che secondo il bollettino diffuso dalla Regione nel pomeriggio di oggi, domenica 9 ottobre, sono tornati sopra la soglia dei 50mila (tutti i dati nella foto in basso). In questa settimana si conferma la fase di crescita anche del numero dei ricoverati (+11,7%) che in totale - sempre secondo i dati resi noti oggi - sono 525 con 490 positivi nei reparti di area non critica e 35 in terapia intensiva, mentre la scorsa settimana i positivi ospedalizzati erano 470 in totale di cui 443 nei reparti ordinari e 27 in terapia intensiva. Per quanto riguarda sempre i ricoverati, stando agli ultimi dati riportati da Agenas, e aggiornati all’8 ottobre, è dell’8% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica nel Lazio (in aumento di un punto percentuale in una settimana), mentre è stabile al 3% quella in terapia intensiva. Nell’ultima settimana considerata, infine, i decessi nell'ultima settimana sono stati 31, triplicando quasi il dato di una settimana fa (erano stati 11).