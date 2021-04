Vaccini, il Lazio non si ferma: 50mila somministrazioni a Pasqua e Pasquetta

Non si ferma nel Lazio la campagna di vaccinazione contro il coronavirus: per le due giornate di Pasqua e Pasquetta sono state annunciate circa 50mila somministrazioni. Nella mattinata di oggi, domenica 4 aprile, il presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato si sono recati in visita all'hub La Nuvola all’Eur a Roma per un “doveroso augurio e ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e non che lottano quotidianamente per gestire questo momento difficile”.

“I dati cominciano ad essere positivi e confermano che il vaccino funziona ed e l’arma più importante per sconfiggere virus. Noi abbiamo bisogno di vaccini. Aver cominciato dagli anziani sta portando risultati - ha detto questa mattina il governatore del Lazio -. Abbiamo scelto di vaccinare chi rischia di più e i numeri si fanno vedere. Tutti rischiano di prendere il covid, ma alcuni rischiano di morire. Ecco perché siamo partiti dagli anziani".

"La situazione migliora - ha poi aggiunto -. Questo vuol dire che almeno in estate il tasso di mortalità calerà e calerà anche di molto. Un dato positivo che non ci dice che è finita, viste anche le varianti del virus, ma ci spiega che continuando a vaccinare e aumentando le somministrazioni, si può costruire una speranza per il nostro paese".

Il nodo è sempre legato al numero delle dosi. “Noi confidiamo ci sia rispetto degli arrivi - ha detto ancora Zingaretti - e speriamo in nuovi vaccini come Johnson & Johnson e quelli di altre case, per portaci a livelli ancora superiori. Andiamo avanti con una media di 27mila vaccini giorno, ma potremmo farne molto di più. Appena arriveranno nuove dosi - ha poi concluso il presidente della Regione - saremo pronti a farle. Già oggi si potrebbero triplicare le somministrazioni, se ce ne fossero di più potremo aumentare anche il numero dei centri vaccinali"