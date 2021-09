Coronavirus, cluster in una comunità alloggio per anziani: positivi ospiti e operatori

Un nuovo cluster è stato scoperto nel comune di Lenola, all'interno di una comunità alloggio per anziani. In particolare, 36 ospiti della struttura e 13 operatori risultano contagiati dal coronavirus, ma al momento non presentano sintomi della malattia. Il focolaio è stato scoperto dopo che uno dei dipendenti si era sottoposto a un test rapido risultando positivo.

Da quel momento è stato effettuato uno screening su tutti i presenti che ha fatto emergere come quasi tutti gli ospiti e gli operatori fossero rimasti contagiati. La Asl ha disposto l'attivazione dell'Uscar per eseguire un controllo sanitario su tutti gli anziani, che erano stati vaccinati nella prima fase della campagna vaccinale.

La casa alloggio verrà chiusa e posta in quarantena come già avvenuto in passato per casi analoghi.