Coronavirus Minturno: l'età media dei contagiati è di 37 anni, 81 attuali positivi in città

Sono complessivamente 81 gli attuali cittadini positivi al covid a Minturno. L'aggiornamento della situazione arriva dal sindaco Gerardo Stefanelli. Sei persone sono ricoverate in strutture ospedaliere.

Il primo cittadino, sulla base dei dati resi noti dalla Asl, fornisce anche un quadro dettagliato delle fasce di età dei nuovi positivi: cinque dei contagiati nel comune di Minturno sono bambini (da 0 a 10 anni), otto hanno tra gli 11 e i 20 anni, nove persone hanno tra i 21 e i 30 anni, mentre la fascia di età più colpita dal covid è quella tra i 31 e i 40 anni che conta 21 contagiati. Altre 17 persone hanno tra 41 e 50 anni, 12 tra i 51 e i 60, altri 5 hanno tra i 61 e i 70 anni, tre meno di 80 anni e un solo soggetto ha tra gli 81 e i 90 anni. L'età media dei contagiati a Minturno è di 37 anni.

"I numeri dei contagiati - spiega il sindaco Stefanelli - continuano a salire in maniera importante anche nel nostro comune. Questi sono infatti i numeri riportati sul portale ufficiale della asl; a questi vanno aggiunte le tante positività, per ora riscontrate solo con i tamponi antigenici presso i laboratori privati, di cui abbiamo notizie non ufficiali. Bisogna ridurre ancora i propri contatti sociali evitando tante occasioni di potenziali contagi. Prudenza e responsabilità".