Coronavirus Nettuno: salgono a 56 i decessi da inizio pandemia. Il sindaco: “Bilancio drammatico”

La notizia della morte di una donna di 72 anni e il cordoglio dell’Amministrazione. Il primo cittadino Coppola: “E' sempre più grande il dolore della nostra comunità in questo anno nero”. Sono 290 gli attuali positivi

Giornata triste quella di ieri, lunedì 12 aprile, a Nettuno dove è stato registrato il 56esimo decesso legato al coronavirus. A dare la notizia della morte di una donna di 72 anni è stata la stessa Amministrazione.

“Anche oggi registriamo un'altra vittima, la 56esima dall'inizio della pandemia - ha detto il sindaco Alessandro Coppola -; è un bilancio drammatico quello che siamo costretti ad aggiornare. E' sempre più grande il dolore della nostra comunità in questo anno nero. Alla famiglia della donna scomparsa vanno le mie più sentite condoglianze".

Per quanto riguarda i contagi, sono 9 quelli di cui è stata data notizia ieri; 8 delle nuove persone risultate positive sono state poste in isolamento domiciliare mentre per un’altra si è reso necessario il ricovero presso una struttura ospedaliera.

Il dato positivo delle scorse 24 ore sono invece le 23 guarigioni. A fronte dei nuovi dati aggiornati, ad oggi sono 290 gli attuali positivi, di cui 14 ricoverati.