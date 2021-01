Coronavirus Nettuno, altri 15 nuovi casi in 2 giorni. Da inizio pandemia 31 i decessi

A Nettuno 15 nuovi casi di coronavirus in due giorni. L’aggiornamento, sulla base dei dati forniti dalla Asl di Latina, da parte del Comune. Dei 15 nuovi contagi, sette sono stati registrati nelle scorse 24 ore con 6 dei positivi che sono stati posti in isolamento domiciliare mentre un paziente ha necessitato del ricovero in una struttura ospedaliera.

Nove invece i guariti; alla luce dei nuovi dati, allo stato attuale sono 453 le persone ancora positive (9 i ricoverati) a Nettuno che nelle scorse 24 ore ha pianto la scomparsa si un uomo di 79 anni, ospite della Rsa Villa Gaia e che era ricoverato in una struttura ospedaliera. "Sono profondamente addolorato per questa ennesima perdita nella nostra comunità - ha detto il sindaco Alessandro Coppola - alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. Si tratta della 31esima vittima nettunese dall'inizio della pandemia. Un prezzo altissimo quello che la nostra città sta pagando a causa del Coronavirus. Tutti noi dobbiamo, responsabilmente, svolgere in maniera ligia il nostro ruolo in questa battaglia contro il coronavirus per il bene nostro e dei nostri cari".