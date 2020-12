Coronavirus Pomezia, scendono a 267 gli attuali positivi. In una settimana 4 decessi

Sono in calo gli attuali positivi al coronavirus nella città di Pomezia in cui negli ultimi 7 giorni sono stati registrati ben 230 guariti. Sono in totale 1040 le persone che hanno sconfitto il covid-19, mentre sono 267 quelle che ancora risultano contagiate (una settimana fa erano 361), di cui 16 sono ricoverato presso strutture ospedaliere e altre 251 sono in isolamento domiciliare.

Questi i numeri che sono stati diffusi dall’Amministrazione comunale che come ogni settimana fa il bilancio della situazione attuale in città. La triste notizia degli ultimi 7 giorni, però, è il decesso di 4 cittadini che erano risultati positivi, una donna di 78 anni e tre uomini rispettivamente di 85, 82 e 62 anni. Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà. “Tristi notizie che non vorremmo mai ricevere – commenta il sindaco Adriano Zuccalà –. L'Amministrazione comunale e la Città tutta si stringono attorno alle famiglie per le gravi perdite”.