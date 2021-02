Primo caso di variante inglese in provincia: parte il tracciamento dei contatti

L'uomo risiede a Sabaudia ma è militare della Finanza in servizio a Roma. Contagiate anche moglie e figlia

Primo caso di variante inglese in provincia di Latina. La conferma è arrivata nella giornata di ieri, quando sono arrivati dal laboratorio dello Spallanzani i referti del tampone di un militare della guardia di finanza residente a Sabaudia ma in servizio a Roma. L'uomo è risultato positivo alla mutazione del virus e risultano positive al covid anche moglie e figlia. La donna lavora in un'azienda farmaceutica di Latina Scalo mentre la bambina frequenta una scuola elementare di Pontinia.

La Asl di Latina ha dunque fatto scattare immediatamente le operazioni di tracciamento su tutti i contatti della famiglia, per i quali è stata disposta la contumacia e l'avvio di uno screening. La quarantena dunque riguarda circa 30 persone tra compagni e docenti della classe frequentata dalla figlia della coppia e anche circa 15 colleghi della donna. L'obiettivo è contenere il più possibile la diffusione della mutazione del covid che risulta più contagiosa.

La situazione dunque è seguita su più fronti e riguarda almeno tre comuni del territorio pontino, oltre alla città di Roma dove il militare lavora e dove potrebbe appunto essersi contagiato.