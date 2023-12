Diserbo meccanico, spazzamento e lavaggio marciapiedi: gli interventi in città. Il calendario

Prenderà il via lunedì 11 dicembre, per terminare poi all’inizio di marzo, il servizio straordinario di diserbo meccanico, spazzamento meccanizzato e lavaggio dei marciapiedi in diverse zone della città di Latina da parte di Abc.

“Il servizio - spiegano in una nota dall’azienda - sarà effettuato quattro giorni a settimana e interesserà gradualmente tutte le zone a ridosso del centro storico, un’ampia area del territorio comunale che interessa circa 30mila abitanti”. Al fine di evitare disagi ai cittadini è stato “realizzato un programma puntuale degli interventi. Sui luoghi interessati sarà collocata un’apposita segnaletica concordata con la polizia municipale che prevede divieti di sosta temporanei preventivamente segnalati alla cittadinanza. I provvedimenti interesseranno entrambi i lati delle strade interessate”. La versione integrale dell’ordinanza numero 279 del 5/ dicembre è consultabile nell’albo pretorio online sul sito del Comune di Latina.

L’area interessata dal servizio è stata suddivisa in 11, zone come si vede dalla foto. Il calendario degli interventi (riportato in fondo all'articolo) può comunque essere consultato sul sito aziendale di Abc (clicca qui) dove è possibile visionare e scaricare la cartina e il programma completo con date e giorni di avanzamento del servizio.

Il calendario

Questo il calendario degli interventi:

- Zona 2 – da lunedì 11, martedi 12, giovedì 14 e venerdì 15 dicembre;

Zona 1 – lunedì 18, martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22 dicembre;

Zona 3 – giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio;

Zona 4 – lunedì 8, martedì 09, giovedì 11 e venerdì 12 gennaio;

Zona 5 – lunedì 15, martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio;

Zona 6 – lunedì 22, martedì 23, giovedì 25 e venerdì 26 gennaio;

Zona 7 – lunedì 29 e martedì 30 gennaio; giovedì 01 e venerdì 02 febbraio;

Zona 8 – lunedì 05, martedì 06, giovedì 08 e venerdi 09 febbraio;

Zona 9 – lunedì 12, martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio;

Zona 10 – lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e venerdì 23 febbraio;

Zona 11 – lunedì 26, martedì 27, giovedì 29 e venerdì 1 marzo.

Sindaca Celentano: "Un primo cambio di passo"

“Si tratta del primo atto concreto – dichiara la sindaca Matilde Celentano - in seguito all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione di Abc. Il servizio straordinario che abbiamo fortemente voluto durerà tre mesi: inizierà l’11 dicembre e terminerà nel mese di marzo. In una zona alla volta sarà collocata apposita segnaletica, concordata con la polizia locale, che prevederà divieti di sosta temporanei per permettere l’esecuzione dei lavori. Come anticipato, l’amministrazione comunale ha intenzione di cambiare le linee di indirizzo dell’azienda speciale con l’obiettivo di rendere la città più pulita perché gli schemi utilizzati fino ad ora non hanno dato i loro frutti. Con questo primo cambio di passo, dunque, si dà una risposta concreta ai cittadini che potranno finalmente usufruire di marciapiedi puliti e decorosi. In questo modo l’amministrazione vuole rendere concreto l’impegno per migliorare il decoro urbano. Quello che i cittadini ci chiedono – conclude - è avere una città più pulita. E, con questa prima novità, possiamo dare una risposta da subito. I cambiamenti non sono finiti qui. Come annunciato, l’amministrazione è a lavoro per l’istituzione di cassonetti intelligenti, dove il titolare potrà conferire con la tessera, e per una rimodulazione della raccolta differenziata”.