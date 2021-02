DOL, le eccellenze enogastronomiche laziali consegnate a domicilio

I migliori kit di prodotti laziali pensati da ShopToday, in collaborazione con DOL, per assaporare a casa la genuinità della filiera territoriale

Le eccellenze enogastronomiche del territorio laziale arrivano direttamente a casa. E' l'iniziativa di DOL (Di origine Laziale) un progetto fondato da Vincenzo Mancino nel 2006 a Roma, con lo scopo di portare la qualità dell'enogastronomia della nostra regione alla portata di tutti!

In piena pandemia, Dol annuncia di poter consegnare a domicilio tutto il meglio delle eccellenze territoriali.

Ecco i migliori kit di prodotti laziali pensati da ShopToday, in collaborazione con DOL, per permettere di assaporare a casa tutta la genuinità dei prodotti a filiera territoriale. E acquistando l'eccellenza laziale, si riceverà in omaggio anche una bottiglia di vino.

Kit gricia Dol + Vino rosso Meva in omaggio

Nel Kit Gricia si trova tutto il necessario per realizzare a casa propria la ricetta originale solo con prodotti di qualità provenienti dal territorio laziale! Acquistandolo con Shop Today avrai una bottiglia di vino in omaggio.

Nel dettaglio il kit comprende:

1 pacco di pasta artigianale Spaghettone 500g - Pastificio Lagano - Pasta di Roma

Guanciale di mangalitza allevamento semi brado 300g

Pecorino Romano DOP 12 mesi 250g

Bottiglia di Vino Rosso Meva Colle Picchioni ideale per un barbecue con gli amici o una cena romantica, abbinato a piatti di salumi o della tradizione romana.

Kit Carbonara DOL + Vino Rosso Meva in omaggio

Nel kit carbonara DOL c'è tutto il necessario per realizzare a casa propria la ricetta originale solo con prodotti di qualità provenienti dal territorio laziale! Acquistandolo su ShopToday avrai una bottiglia di vino in omaggio.

Nel dettaglio il kit comprende:

Confezione da 6 Uova “BioAngelino” da Allevamento a Terra e all'aperto - Fattoria Cupidi

1 pacco di pasta artigianale Spaghettone 500g - Pastificio Lagano - Pasta di Roma

Guanciale di mangalitza allevamento semi brado 300g

Pecorino Romano DOP 12 mesi 250g

Bottiglia di Vino Rosso Meva Colle Picchioni ideale per un barbecue con gli amici o una cena romantica, abbinato a piatti di salumi o della tradizione romana.

Kit Amatriciana DOL + Vino Rosso Meva in omaggio

Nel kit amatriciana c'è tutto il necessario per realizzare a casa propria la ricetta originale solo con prodotti di omaggio.

Nel dettaglio il kit comprende:

1 barattolo di pomodoro pelato Biologico 400g

1 pacco di pasta artigianale Spaghettone 500g - Pastificio Lagano - Pasta di Roma

Guanciale di mangalitza allevamento semi brado 300g

Pecorino Romano DOP 12 mesi 250g

Bottiglia di Vino Rosso Meva Colle Picchioni ideale per un barbecue con gli amici o una cena romantica, abbinato a piatti di salumi o della tradizione romana.

