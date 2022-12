“La voce dell’endometriosi: informazione e prevenzione nelle scuole”: è in programma domani, martedì 20 dicembre, un incontro con gli studenti dell’Istituto professionale Einaudi-Mattei di Latina per parlare di endometriosi, una patologia che interessa il sistema riproduttivo femminile, soprattutto in età fertile, e di cui sono affette 190 milioni di persone in tutto il mondo. Percentuali importanti che in Italia arrivano al 15% della popolazione femminile e che, nel 30-50% dei casi, può causare infertilità. Da qui l’importanza della diagnosi, che purtroppo è ancora in ritardo di 8-12 anni, e di mettere in campo campagne di sensibilizzazione per arrivare ad informare i giovani.

Da queste considerazioni nasce l’iniziativa organizzata con il coinvolgimento di tutte le classi dell’Einaudi dall’associazione La voce di una è la voce di tutte ODV e che vedrà tra i relatori Vania Mento, presidente dell’associazione, Flavia Iannilli, responsabile del comitato tecnico scientifico e la dottoressa Anastasia Ussia, ginecologa. L’incontro, fortemente voluto dal nuovo dirigente scolastico dell’istituto Einaudi-Mattei Costantino Forcina e dal corpo docente dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, avrà inizio alle 10.

“Abbiamo accettato subito l’invito dell’associazione La voce di una è la voce di tutte ODV, grazie alla loro referente di zona Elena Argano – spiega il Dirigente scolastico dell’Einaudi-Mattei, Prof. Costantino Forcina – perché crediamo nell’importanza di fare informazione e invitare alla prevenzione soprattutto i giovani informando loro, le loro famiglie e anche gli insegnanti in modo che tutti siano allertati sull’esistenza di questa patologia cronica che presenta una varietà di sintomi che spesso non permettono una precoce diagnosi. Oggi, però, ci sono specialisti e centri di eccellenza dedicati su tutto il territorio nazionale, in grado di gestire al meglio le pazienti spesso anche solo con terapie farmacologiche senza ricorrere alla chirurgia, ma bisogna conoscere i sintomi. Ecco perché l’importanza di incontri come quello che si terrà domani che sarà solo il primo step – aggiunge ancora il Prof. Forcina - di un lavoro che la nostra scuola sta facendo insieme all’associazione che ringrazio per avere scelto il nostro istituto per la loro campagna di sensibilizzazione. Ricordiamo anche che, proprio per fare fronte ai tanti problemi creati da questa patologia, esiste un Telefono Giallo (numero verde gratuito 800 189 411) attivo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, a cui rispondono le volontarie dell’associazione per un supporto emotivo alle persone che soffrono di endometriosi. Parlarne a scuola è importante per aiutare le tante ragazze che ne soffrono, magari inconsapevolmente, e che potranno trovare un valido aiuto conoscendo l’associazione La voce di una è la voce di tutte ODV, impegnata su tutto il territorio nazionale, per informare nelle scuole, nelle associazioni sportive, negli istituti penitenziari, negli ospedali e nelle comunità di recupero”.