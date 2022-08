Eventi a Formia: bus navetta gratuito per gli spettacoli nell'area di Vindicio

Formia si prepara a vivere delle giornate intense anche dal punto di vista degli eventi dal grande richiamo turistico. Per questo, l’Amministrazione ha attivato un apposito servizio di bus navetta per consentire ai cittadini e ai turisti di poter accedere gratuitamente all’area di Vindicio in occasione degli spettacoli che si terranno tra agosto e i primi giorni di settembre.

Gli spettacoli a Formia

Si inizia martedì 16 agosto con lo spettacolo di Maurizio Casagrande in programma presso il Piazzale Caposele con ingresso libero. Il servizio sarà attivo anche per lo spettacolo del 20 agosto dei “Queen at the opera (a pagamento), per l’appuntamento del 26 con “Libri sulla cresta dell’onda” (gratuito) e per l’intera durata del “Med Blue Economy”, la manifestazione di promozione e valorizzazione dell’economia del mare in programma dal 27 agosto al 4 settembre presso l’area di Vindicio.

Il percorso dei bus navetta

In occasione di tali appuntamenti, il servizio di bus navetta, affidato all’ATP che già cura il servizio di trasporto pubblico locale, osserverà i seguenti orari e percorsi:

- spettacolo teatrale di Maurizio Casagrande (16 agosto ore 21:30 al piazzale Caposele) - 6 corse per l’andata (partenze: ore 20:00, 20:15, 20:30, 20:45; 21:00, 21:15) e 6 corse per il ritorno (ore 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 24:00; 00.15). Percorso: Piazza Largo Paone - via Lungomare della Repubblica-Piazzale Vespucci (fermata, con possibilità di raccogliere altre persone) - rotatoria Largo Caduti- Flacca- Piazza Mattej (possibilità di raccogliere persone) -via Vitruvio -via Tonetti - via Porto Caposele (Terminal Arrivo) e ritorno;

- spettacolo Queen at the opera (20 agosto ore 21 al Piazzale Caposele) - 6 corse per l’andata (partenze: ore 19:30, 19:45, 20:00, 20:15; 20:30, 20:45) e 6 corse per il ritorno (ore 23:00, 23:15, 23.30, 23:45, 24:00, 00:15). Percorso: Piazza Largo Paone - via Lungomare della Repubblica-Piazzale Vespucci (fermata, con possibilità di raccogliere altre persone) - rotatoria Largo Caduti- Flacca- Piazza Mattej (possibilità di raccogliere persone) -via Vitruvio -via Tonetti - via Porto Caposele (Terminal Arrivo) e ritorno;

- serata di “Libri sulla cresta dell’onda” (26 agosto incontro con gli scrittori Susanna Tamaro e Folco Terzani a partire dalle 21) - 4 corse per l’andata (partenze: ore 19:00-19:30-20:00-20:30) e 4 corse per il ritorno (ore 23:00, 23:30, 24:00, 00.30). Percorso: Terminal partenza: Piazza Largo Paone - via Lungomare della Repubblica-Piazzale Vespucci (fermata, con possibilità di raccogliere altre persone) -rotatoria Largo Caduti- Flacca- Piazza Mattej (possibilità di raccogliere persone) -via Vitruvio -via Tonetti - via Porto Caposele (Terminal Arrivo) e ritorno;

- “Med Blue Economy” (dal 27 agosto al 4 settembre presso l’area di Vindicio, Pineta e piazzale Caposele) - Servizio standard (giorni 28, 29, 30 e 31 agosto; 1, 2 e 4 settembre): 6 corse per l’andata (partenze: ore 17:30-18:00-18:30-19:00, 19:30; 20:00) e 6 corse per il ritorno (ore 22:00- 22:30-23:00-23.30-24:00-00:30). Serata dance del 27 agosto: pomeriggio 1° bus con 6 corse per l’andata (partenze: ore 17:30-18:00-18:30-19:00, 19:30; 20:00) e 6 corse per il ritorno (ore 22:30-23:00-23:30-24:00-00:30); sera 2° bus con 6 corse per l’andata (ore 21:00-21:30-22:00-22:30-23:00-23:30 ) e 6 corse per il ritorno (ore 01:00-01:30-02:00-02:30-03:00-03:30). Concerto di Ron il 3 settembre: 6 corse per l’andata (ore 19:30-19:45-20:00-20:15-20:30-20:45) e 6 corse per il ritorno (ore 23:00-23:15-23:30, 23:45-00:00-00:15). Per tutti i servizi il percorso è sempre lo stesso: Terminal partenza: Piazza Largo Paone - via Lungomare della Repubblica-Piazzale Vespucci (fermata, con possibilità di raccogliere altre persone) -rotatoria Largo Caduti- Flacca- Piazza Mattej (possibilità di raccogliere persone) -via Vitruvio -via Tonetti - via Porto Caposele (Terminal Arrivo) e ritorno.