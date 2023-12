Natale in piazza con i Big Soul Mama, a Santo Stefano spettacolo di droni luminosi allo stadio

Ieri il concerto di Natale in Piazza del Popolo. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione del Natale della città, con il coro gospel dei Big Soul Mama, che già da qualche anno si tiene nel capoluogo pontino. Questa volta la musica dal vivo e i colori dei canti natalizi e dei grandi successi musicali sono tornati in centro, dopo la pausa del 2020 quando il concerto fu trasmesso in streaming e il concerto che si è tenuto lo scorso anno nei giardini del Palazzo comunale.

Così, dopo il tradizionale pranzo di Natale in famiglia, la piazza, a partire dalle 18, si è animata di centinaia di cittadini e famiglie che non hanno voluto perdere questo appuntamento con la musica del Big Soul Mama Gospel Choir. Il gruppo rappresenta una delle maggiori voci gospel del panorama italiano che si sono affermate anche al livello internazionale grazie a importanti collaborazioni.

Gli eventi programmati in occasione delle festività natalizie proseguono anche oggi, giorno di Santo Stefano, con l'iniziativa Drone Light Show, che si terrà all'interno dello stadio Francioni in due diverse fasce orarie, la prima alle 18,30, la seconda a partire dalle 21. Le magie di luci con i droni luminosi saranno visibili da piazzale Prampolini e dalle strade vicine allo stadio.