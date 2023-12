Una danza di droni luminosi nel cielo di Latina

Tra gli eventi del Natale a Latina arriva una novità assoluta per il territorio, il Drone Light Show ovvero uno spettacolo di luci prodotte da droni nel cielo.

I droni voleranno sopra lo Stadio Francioni ma saranno visibili nelle zone limitrofe il campo sportivo che saranno regolamentate da un’apposita ordinanza sulla viabilità del quartiere.

Lo spettacolo di luci avrà, come è intuibile, un tema natalizio: oltre 100 droni luminosi si produrranno in volute nel cielo creando suggestive immagini in movimento, ognuno di essi sarà dotato di una sorgente luminosa led RGB ad alta efficienza che può tingersi di ogni colore e creare effetti dinamici e stroboscopici.

L’iniziativa “Drone Light Show” sarà condotta il 26 dicembre prossimo da Drone Show Italy, una nuova realtà con base a Latina.

La danza in cielo di droni luminosi è uno spettacolo live di assoluta novità a livello nazionale, mentre in diverse parti del mondo vengono già considerati i fuochi d’artificio del futuro. A Seul per esempio nel 2020 durante la pandemia, quando i cittadini erano confinati nelle loro case, i droni servirono a portare un po' di luce e gioia in quei giorni difficili (in foto i droni di Seul).

L’appuntamento

È per il giorno di Santo Stefano, ovvero martedì 26 dicembre, in due spettacoli da 12 minuti l’uno che si terranno alle 18.30 e alle 21.00.