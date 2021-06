A Fondi sventola la Bandiera blu: il sindaco la consegna ai 31 operatori balneari

La formale cerimonia in Comune. Mascheitto: “Una di quelle giornate che ci rende orgogliosi del nostro territorio. Il riconoscimento ottenuto è un grande onore ma anche un impegno e una responsabilità”

C’è stata oggi a Fondi la cerimonia con la formale consegna della Bandiera Blu che da oggi sventolerà sul litorale. “Oggi è una giornata importante, una di quelle che ci rende profondamente orgogliosi del nostro territorio - ha detto il sindaco Beniamino Maschietto rivolgendosi ai lidi e agli operatori balneari, invitati presso l'aula consiliare per la cerimonia che sancisce formalmente l'inizio di una nuova era -. Il riconoscimento ottenuto è un grande onore ma anche un impegno e una responsabilità. Quando abbiamo intrapreso l’iter sapevamo che sarebbe stata una strada tutta in salita ma sapevamo di poter contare sull'impegno, la collaborazione, la determinazione e la dedizione di tutti voi. Da oggi – ha aggiunto il primo cittadino – l'impegno di tutti noi dovrà raddoppiare per preservare questo riconoscimento e conseguirne di nuovi.

Il pensiero dell'Amministrazione, naturalmente, corre già alla Bandiera Verde, che contraddistingue le spiagge a misura di bambino, al titolo di Città Europea dello Sport 2023 per il quale Fondi compete assieme ad altre località italiane, ma anche ad un miglioramento diffuso di servizi, infrastrutture e soluzioni in termini di offerta e promozione turistica.

La cerimonia è proseguita con la chiamata nominale dei 31 operatori balneari da parte del vice sindaco nonché assessore al Turismo Vincenzo Carnevale che ha colto occasione per ricordare le peculiarità di ogni singola località costiera fondana, da Capratica a Torre Canneto. “L’obiettivo che ci proponiamo – ha aggiunto lo stesso – è quello di fare rete con tutti i comuni costieri pontini per offrire un'offerta turistica sempre più completa. Questo weekend, infatti, anche il nostro Comune parteciperà, con un proprio stand, alla Festa delle Bandiere di Sabaudia organizzata in occasione della Terza Tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio”.

“Questo riconoscimento – ha concluso l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – ci impone delle rigide misure che ci guideranno a pensare il turismo, lo sport, l'economia e ogni altro settore in maniera sempre più sostenibile. La Bandiera Blu sarà il simbolo di una rivoluzione green che trasformerà trasversalmente la nostra città con piccoli ma significativi miglioramenti quotidiani”.

Il gruppo di operatori balneari e amministratori si è poi spostato all'esterno per il tradizionale spiegamento delle Bandiere Blu che da oggi sventolano sulla Casa Comunale accanto ai colori italiani, d’Europa e della Città di Fondi.