Coronavirus, ultimo giorno di sosta del camper Asl a Fondi per per la campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale itinerante in Piazza Domenico Purificato a Fondi. Domenica 22 agosto sono state esaurite tutte le dosi disponibili (500).

Nella giornata di ieri, a causa di qualche incomprensione sorta tra i presenti per il corretto rispetto della fila che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, il numero delle persone vaccinate si è fermato a 378 dosi. Il camper della Asl sarà presente nel piazzale antistante il centro multimediale “Dan Danino di Sarra” anche oggi, dalle 14 alle 21. Ricordiamo a tutti coloro che desiderano aderire alla campagna vaccinale che le somministrazioni verranno effettuate in ordine di arrivo e che gli unici numeretti accettati, come sta avvenendo già da ieri, saranno quelli con il timbro della Croce Rossa di Fondi.

Un sentito ringraziamento, oltre alla Asl che ha organizzato un servizio prezioso per cittadini, turisti e stranieri, ai volontari della Croce Rossa di Fondi, agli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, all’impresa di pulizia del Comune, ai mediatori e a tutti coloro che, nonostante il gran caldo, la multietnicità del territorio e le difficoltà, stanno collaborando per la buona riuscita dell’iniziativa.

Agli stranieri sprovvisti di tessera sanitaria, viene effettuato anche il tampone prima del vaccino ed è questa la ragione del lieve incremento di casi degli ultimi giorni (+9 del 22 agosto).

L’unico documento necessario per effettuare il vaccino è la tessera sanitaria. Per coloro che non dovessero essere in possesso di tale documento, la Asl ha previsto un desk con la presenza di assistenti sociali e mediatori culturali per il rilascio, seduta stante, di tesserini Stp (Stranieri Temporaneamente Presenti) ed ENI (per i cittadini comunitari).