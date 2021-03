Un albero di mimose davanti al Comune e i versi di Alda Merini: così Fondi celebra le donne

Un albero di mimosa piantato ai piedi della Casa Comunale e una targa con i versi di Alda Merini: così Fondi celebra tutte le donne nel giorno dell’8 marzo.

“L'auspicio è che questo piccolo ramoscello possa crescere e fiorire assieme alle iniziative dell'amministrazione, dell'associazionismo e di ogni singolo cittadino - volte a promuovere le pari opportunità e il dono della sensibilità - spiegano dal Comune -. Una dote rara, quest'ultima, che consente di costruire ponti, appianare divergenze, aprire cuori e superare ostacoli, soltanto all'apparenza invalicabili". E per rendere riconoscibile il neonato alberello del giardino comunale, la presidente della commissione Pari Opportunità Mariapalma Di Trocchio e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino hanno scelto una frase di Alda Merini." "La sensibilità non è donna la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo è poesia" recita la targa scoperta questa mattina.

All'evento, che si è svolto con una piccolissima delegazione di amministratori e consiglieri a causa delle normative anticovid, hanno partecipato anche alcune donne presidenti di associazioni locali la cui attività è particolarmente preziosa per la città: Regina Abagnale, presidente dell'Andos, Veronica Savona, dell'Associazione contro la violenza sulle donne Nadyr, Arianna Carnevale, presidente della Croce Rossa di Fondi e Daniela Vitelli, presidente della Fidapa.

“Si tratta di un gesto meramente simbolico – spiegano la presidente della commissione Pari Opportunità Mariapalma Di Trocchio e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino - ci auguriamo che questo piccolo albero possa diventare grande e rappresentare tutte le conquiste sociali ed economiche della donna, diffondendo una cultura paritaria tra la popolazione e aumentando la consapevolezza nella società perché gli stereotipi di genere – concludono - ledono le radici democratiche della nostra città”.