È di Fondi il migliore pizzaiolo under 30 al mondo: premiato Massimo Leone

È di Fondi il migliore pizzaiolo under 30 al mondo: lui è Massimo Leone e, con la sua arte bianca, ha conquistato la giuria del campionato mondiale “Pizza Senza Frontiere”.

Un importante riconoscimento per il giovane pizzaiolo pontino che si è anche classificato secondo nella categoria pizza classica e quinto nella categoria pizza in pala. Una soddisfazione per Massimo Leone, per la sua famiglia ma anche per l’intera città. Per questo che il sindaco Beniamino Maschietto oggi lo ha premiato con una targa.

“Al nostro concittadino Massimo Leone - recita il riconoscimento - che si è distinto al Campionato mondiale ‘Pizza Senza Frontiere’ facendo riecheggiare, al livello internazionale, il buon nome della Città di Fondi”. Salendo sul podio Massimo Leone non ha conquistato soltanto un prestigioso titolo ed una grande soddisfazione personale, ma anche la possibilità di partecipare come concorrente a MasterChef Pizza.