Ferragosto a Fondi: niente campeggio e falò in spiaggia

Anche il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato una specifica ordinanza in vigore nei giorni 14 e 15 agosto su tutte le spiagge libere del litorale di Fondi. Dunque sul litorale di Fondi nella notte di Ferragosto niente falò, campeggio e bivacco.

La premessa è che "sulle spiagge del litorale di Fondi, durante la notte tra il 14 e il 15 agosto, è ormai da anni consuetudine assistere a manifestazioni danzanti, bivacchi, accensione di fuochi che vengono organizzati autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi titolo autorizzativo" si legge nel testo dell'ordinanza firmata dal sindaco" "Il considerevole afflusso di avventori - si legge ancora - potrebbe provocare seri pericoli per l’incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell’ambiente; durante lo svolgimento delle suddette manifestazioni, in più occasioni si è reso necessario il soccorso di sanitari e forze dell’ordine, i quali hanno lamentato impedimenti a intervenire in maniera celere ed efficace a causa del traffico caotico e delle cosiddette “soste selvagge ” presenti nelle zone prossime all’arenile".

Per ragioni di sicurezza dunque è stato disposto, su tutte le spiagge del litorale del comune di Fondi, per i giorni 14 e 15 agosto 2023, il divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò, peraltro già vietati durante la stagione balneare dall’ordinanza n. 82 del 30 aprile 2018.