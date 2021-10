Ottobre rosa: il Castello Caetani di Fondi ospita la prevenzione contro i tumori al seno promossa dall'Andos

Il programma completo, le iniziative e gli orari per consulenze e tutte le informazioni

La campagna di sensibilizzazione di prevenzione dei tumori al seno accende i riflettori e prende il via oggi, 1 ottobre, anche a Fondi con l'esposizione dei banner della prevenzione presso la casa comunale, Palazzo Caetani e Castello Caetani.

"Il dono più grande è la vita. Difendila" è il messaggio che l'associazione Andos di Fondi manda a tutte le donne del territorio sensibilizzandole verso la prevenzione primaria e l'accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive. Tantissime le iniziative organizzate dal comitato Andos di Fondi e dal Comune con il patrocinio dell'ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi e Banca Popolare di Fondi, in collaborazione con l'associazione Proloco, Confcommercio Lazio sud, Consorzio Fondi Più. Si comincia con l'illuminazione di rosa del Castello Caetani per amplificare e mantenere accesa l'attenzione della cittadinanza verso la maggiore neoplasia, quella al seno, che ogni anno in Italia colpisce una donna su 9. Sempre al Castello, inoltre, ritorna l'appuntamento con lo sportello informativo e di orientamento alla prevenzione e controlli diagnostici al seno.

Le volontarie dell'Andos sono pronte a supportare tutte le donne con informazioni ed orientamento verso i programmi senologici attivi sul territorio e le numerose attività a favore delle donne operate al seno. In programma visite senologiche a partire da 30 anni, Brest Unit, ospedale Santa Maria Goretti di Latina; screening oncologici (mammografia, pap test Hpv, colon retto) alla Asl di Latina, mammografia fascia 45-49 progetto della Regione Lazio. Lo sportello osserverà il seguente orario: lunedì- martedì dalle 16 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

La cerimonia di apertura è in programma sabato 2 ottobre, alle 10. Come da tradizione sarà il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ad apporre il Nastro Rosa al Castello. Seguiranno i saluti delle istituzioni e la presentazione del programma insieme ai partner delle numerose iniziative promosse dall'Andos: Asd Centro Yoga Savitri, Asd Top Run, Risorante La Concordia, ASD Butterfly, Simona Capuano specialista Tricologa, Istituto di bellezza Fior di Loto, Alessia Tribuzio Make-up artist, Riflessologia Plantare Lisa di Fazio, On Brodway di Giovanni Pannozzo.

Alle 10.30 di sabato 2 ottobre si terrà un Question Time sulla prevenzione primaria e i benefici dell'attività fisica. Per l'accesso, al dibattito, è richiesto green pass. Interverranno Alceste Cardinale, fisioterapista, docente di educazione fisica, Laura Venditti, presidente Asd Centro Yoga Savitri, Gianluca Accappaticcio, presidente Asd Top Run Fondi. Nel corso del mese, per le donne che stanno seguendo un percorso oncologico, sarà possibile, previa prenotazione, partecipare, ai laboratori esperienziali e informativi di: linfodrenaggio, tricologia, trucco oncologico e make – up correttivo (lunedì), riflessologia plantare (martedì pomeriggio), Auto Mutuo Aiuto (mercoledì, 13 dalle 16), teatro terapia, yoga.

Il 27 ottobre prossimo torna il consueto appuntamento con la comunità scientifica "Non ho paura del cancro". Il convegno, giunto alla IV edizione, si terrà a Palazzo Caetani e vedrà confrontarsi illustri relatori sui etmi della prevenzione dei tumori che più colpiscono la popolazione. Seguirà "Prevenzione a tavoa", una cena presso il ristorante La Concordia con ricette ideate appositamente per l'occasione dalla chef Angela Marrocco. Il 31 ottobre invece si terrà una giornata conclusiva con la scenografia del nastro rosa realizzata da volontarie e persone sensibili al tema. Non mancheranno sorprese per ulteriori iniziative che si terranno nel corso del mese di ottobre.